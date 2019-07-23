Избирком принял подписи экс-депутата думы Югорска, который намерен возглавить Коммунистический

Территориальная избирательная комиссия Советского района приняла подписи от экс-депутата думы Югорска Антона Пантина, который идёт самовыдвиженцем на выборы главы посёлка Коммунистический, сообщила Накануне.RU глава ТИК Галина Тайсина.

Напомним, ранее Пантин объявил в соцсетях об участии в выборах. 16 июля он приезжал в посёлок, чтобы встретиться с избирателями.

Сегодня состоялось заседание ТИК, на котором приняты подписи Пантина. Кроме него никто из кандидатов на заседании не был, хотя кроме экс-депутата на выборы самовыдвиженцем идёт также Наталия Мартынова. Ещё двое участников гонки – "единоросс" Людмила Вилочёва и либерал-демократ Валентина Шурко. Согласно системе "ГАС-выборы", пока зарегистрирована как кандидат только "сокол Жириновского".

Добавим, ранее выяснилось, что в выборах Совета депутатов Коммунистического участвует судимый за кражу "единоросс".