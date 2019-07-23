14 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
выдра (2019) | Фото:luxfon.com

На курганском пляже выдра чуть не откусила пальцы двум детям

В Кургане на пляже "Голубые озера" выдра покусала детей.

Инцидент произошел 13 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Животное укусило за пальцы рук двух детей 2002 и 2009 годов рождения. Сейчас мальчикам необходимо проставить прививки, чтобы не заболеть бешенством.

За шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество пострадавших от укусов диких животных в Зауралье выросло в 2,5 раза.

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На курганском пляже выдра чуть не откусила пальцы двум детям

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Теги: выдра, Курган, укус, дети, Голубые озера, бешенство



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