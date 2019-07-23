На курганском пляже выдра чуть не откусила пальцы двум детям

В Кургане на пляже "Голубые озера" выдра покусала детей.

Инцидент произошел 13 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Животное укусило за пальцы рук двух детей 2002 и 2009 годов рождения. Сейчас мальчикам необходимо проставить прививки, чтобы не заболеть бешенством.

За шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество пострадавших от укусов диких животных в Зауралье выросло в 2,5 раза.