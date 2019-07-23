14 Августа 2020
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Экономика За рубежом
самолет airbus-320 авиакомпания british airways (2007) | Фото: Airbus

British Airways хочет в суде запретить своим пилотам проводить забастовку

Авиакомпания British Airways хочет через суд запретить своим пилотам устраивать забастовку в августе, на который приходится пик летних перевозок. Ранее стало известно, что планы по проведению забастовки поддерживают 93% пилотов перевозчика (всего в штате 4 тыс. пилотов).

Как сообщает The Guardian, пилоты намерены добиваться повышения зарплат. Профсоюз British Airways пока не определился с датой проведения забастовки, по закону он должен объявить дату не менее чем за две недели до акции. В профсоюзе утверждают, что, согласившись на условия пилотов, руководство компании точно потеряет гораздо меньше средств, чем в результате издержек из-за забастовки. Также в профсоюзе руководство обвиняют в затягивании переговорного процесса, мол, договориться могли еще в ноябре прошлого года, но администрация решила перенести решение проблемы на летние месяцы.

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British Airways хочет в суде запретить своим пилотам проводить забастовку

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Теги: British Airways, забастовка пилотов, суд



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