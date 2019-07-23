В Москве суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

В Москве горсду продлил трем сестрам Хачатурян меру пресечения до 28 октября.

Им по-прежнему запрещено совершать определенные действия. Такая мера значительно мягче домашнего ареста. Все трое не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".