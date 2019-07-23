Борис Джонсон избран новым премьером Великобритании

Главой британской Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Фаворит гонки за эту должность набрал больше 92 тысяч голосов. За главу МИД Великобритании Джереми Ханта проголосовали менее 47 тысяч консерваторов, сообщает "Интерфакс".

Официальная передача власти от действующего премьера – Терезы Мэй - к новому состоится 24 июля.

В конце мая Мэй объявила, что покидает свой пост. Заявление в присутствии огромного количества журналистов она сделала на крыльце лондонской резиденции главы британского правительства по адресу Даунинг-стрит, 10.

Сообщалось, что объявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Отметим, в 2018 году Джонсон ушел с поста министра иностранных после того, как свою должность оставил министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Оба выражали несогласие с действиями премьер-министра Терезы Мэй, требуя более жесткого сценария выхода страны из ЕС.