ФСБ раскрыла подробности задержания смертника в Когалыме

В официальном Instagram-аккаунте ФСБ появились подробности задержания в Когалыме человека с "поясом смертника", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Преступник пойман утром 21 июля. При личном досмотре на нём нашли закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свёртком, обмотанным черной изолентой. Там же были пластичное вещество серого цвета и запал.

Осмотр показал, что пояс – самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 2,5 кг с поражающими элементами – болтами. Злоумышленник готовил теракт в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва.