ФСБ раскрыла подробности задержания смертника в Когалыме
В официальном Instagram-аккаунте ФСБ появились подробности задержания в Когалыме человека с "поясом смертника", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Преступник пойман утром 21 июля. При личном досмотре на нём нашли закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свёртком, обмотанным черной изолентой. Там же были пластичное вещество серого цвета и запал.
Осмотр показал, что пояс – самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 2,5 кг с поражающими элементами – болтами. Злоумышленник готовил теракт в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва.
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ФСБ задержала смертника с поясом шахида. Житель Югры был пойман утром 21 июля. У него при личном досмотре было обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом. Эксперт после осмотра установил, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена массой 2,5 килограмма с поражающими элементами, в качестве которых использованы болты. Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида. Этот вид взрывного устройства использовался боевиками. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва. ⠀ ⠀ Чтобы не пропустить главные новости, подписывайтесь @fsb_official_ #фсб #фсо #фсброссии #полиция #росгвардия #мвд #скр #спецназ #цсн #москва #россия #russia #moscow #силовики #вежливыелюди #новости #сми #fsb #цснфсб #армия #guns #оружие #мужики #сила #элита #спецназ #альфа #вымпел #гру #путин