Моор распорядился купить для тюменских городов тракторы, экскаваторы, бульдозеры и илососные машины

Специализированную коммунальную технику закупят для муниципалитетов Тюменской области. Распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Согласно документу, будет закуплено 128 автотранспортных средств – это тракторы, автосамосвалы, передвижные аварийно-ремонтные мастерские, экскаваторы-погрузчики, автоцистерны, бульдозеры, вакуумные и илососные машины, сообщили в пресс-службе губернатора.

Приобретение современной техники обеспечит своевременный вывоз жидких бытовых отходов, оперативное устранение аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и поддержание их в технически исправном состоянии. Кроме того, это позволит улучшить качество предоставляемых услуг, содержать в нормативном состоянии объекты благоустройства, а также снизить расходы на эксплуатацию специализированного автотранспорта.

Потребность определена на основании заявок муниципальных образований. Технический парк, использующийся для обслуживания и устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, содержания объектов благоустройства в муниципалитетах требует своевременного обновления.