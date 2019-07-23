В Свердловской области на площади 500 "квадратов" горит продуктовый магазин

На Среднем Урале тушат крупный пожар в продуктовом магазине.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании в селе Косулино Белоярского городского округа поступил сегодня днем: пожар случился в одноэтажном здании магазина "Пятерочка", что на улице Ленина.

"Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв.м. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли. В тушении задействованы шесть единиц техники и более 20 человек личного состава. Дополнительно к месту следует пожарная техника из Заречного, Арамиля и поселка Уральский", - сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, пожарные пытаются не допустить распространения огня на расположенные рядом жилые дома. На момент возникновения ЧП покупателей в магазине не было.

Работники эвакуировались сами еще до прибытия огнеборцев. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.