14 Августа 2020
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Общество Челябинская область
мост в Нязепетровске (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер посетил спорный аварийный мост через Уфу: "Это не дело"

Глава Челябинской области Алексей Текслер в Нязепетровске посетил аварийный мост, который соединяет две части города.

"Это не дело. Лично отработаю с главой РЖД. Правда, я так понимаю, что непонятно, у кого на балансе мост находится, будем разбираться. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

мост в Нязепетровске(2019)|Фото: Накануне.RU

Мост через реку Уфа находится в аварийном состоянии. Это единственная дорога, которая связывает несколько микрорайонов. По мосту каждый день ездят жители, в том числе "скорые" и пожарные.

мост в Нязепетровске(2019)|Фото: Накануне.RU

Местные власти не могут приступить к ремонту, потому что мост находится на балансе РЖД. В РЖД, напротив, заявляют, что объект им не принадлежит.

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Текслер посетил спорный аварийный мост через Уфу: "Это не дело"

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Теги: аварийный мост, алексей текслер, ржд



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