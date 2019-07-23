Текслер посетил спорный аварийный мост через Уфу: "Это не дело"

Глава Челябинской области Алексей Текслер в Нязепетровске посетил аварийный мост, который соединяет две части города.

"Это не дело. Лично отработаю с главой РЖД. Правда, я так понимаю, что непонятно, у кого на балансе мост находится, будем разбираться. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

Мост через реку Уфа находится в аварийном состоянии. Это единственная дорога, которая связывает несколько микрорайонов. По мосту каждый день ездят жители, в том числе "скорые" и пожарные.

Местные власти не могут приступить к ремонту, потому что мост находится на балансе РЖД. В РЖД, напротив, заявляют, что объект им не принадлежит.