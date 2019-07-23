Росавиацию обвинили в создании угроз для безопасности полетов в Домодедово и Баландино

Счетная палата России опубликовала отчет о проверке расходования бюджетных средств при реконструкции в челябинском аэропорту Баландино и московском аэропорту Домодедово.

В середине июня ведомство уже подводило промежуточные итоги и сообщало о неудовлетворительной работе Росавиации, ответственной за расходование бюджетных ассигнований. Теперь СП прогнозирует, что в указанных аэропортах безопасность пассажиров и сотрудников может быть под угрозой.

В ключевых выводах Счетной палаты по аудиту Баландино и Домодедово говорится: "Сроки выполнения работ по строительству и реконструкции объектов федеральной собственности в аэропортах Домодедово и Баландино не соблюдались. Росавиацией не установлены приаэродромные территории Баландино и Домодедово. Это не позволяет обеспечить безопасность полетов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду".

"Мы рассчитываем, что Росавиация завершит строительство ВПП и аэродромной

инфраструктуры с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой

подрядчика. Со своей стороны аэропорт реализовал проекты по расширению

Накануне.RU ситуацию в пресс-службе аэропорта Домодедово. терминальной инфраструктуры", - прокомментировалиситуацию в пресс-службе аэропорта Домодедово.