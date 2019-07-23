Скончался мальчик, который помогал выбраться из пожара в палаточном лагере своим сверстникам

Количество погибших при пожаре в лагере под Хабаровском детей выросло до четырех.

Последним скончался мальчик, который помогал выбраться из огня своим сверстникам, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря губернатора региона, в крае объявят трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что все погибшие - это девочки 11-12 лет.

Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел ночью 23 июля. Огонь уничтожил 20 палаток. В лагере находились 189 детей.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Как сообщает Следственный комитет РФ, задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Следователи ведут допрос подозреваемых. Позже они будут помещены в изолятор временного содержания.