Из закрытого спецучреждения на Среднем Урале сбежали двое судимых подростков

На Среднем Урале разыскиваются двое подростков, сбежавших из спецучреждения. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по городу Сухой Лог, разыскиваются Владимир М. 2003 года рождения, уроженец города Ужур, и Рамиль Г. 2005 года рождения, уроженец Ижевска. Еще 16 июля этого года они самовольно покинули Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Об одном из подростков известно, что он судим за кражу, угон и умышленное повреждение имущества. Второй также был помещен в спецучреждение по решению суда.

"Всем, кто располагает сведениями о разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам отдела полиции города Сухой Лог: (34373) 4-27-87 (дежурная часть), 8-912-267-92-84 (отдел уголовного розыска) или 02", - добавили в МВД.