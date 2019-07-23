14 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото:

Лидер "Слуги народа" исключил выполнение Минских соглашений

Лидер победившей на парламентских выборах партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что выполнение Киевом Минских соглашений исключено. Об этом он сказал на канале ICTV, комментируя предусмотренную соглашениями амнистию для всех участников военного конфликта.
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Он назвал ополченцев Донбасса "боевиками" и обвинил их в военных преступлениях.

"Другого варианта быть не может: никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом", - подчеркнул Разумков.

Очевидно, что новая киевская власть продолжает относиться к Минским соглашениям так же избирательно, как и предыдущая.

Отметим, что на днях 53 депутата Рады внесли в Конституционный суд представление о неконституционности законов об особом статусе Донбасса ("об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах") и амнистии для участников военного конфликта. Как заявила зампредседателя Рады Оксана Сыроид, суд должен вообще отменить их.

Ранее особый статус Донбасса и амнистию отверг Владимир Зеленский.

При этом, как сообщало Накануне.RU, недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что Верховной раде нового созыва нужно будет принять или обновить законы, связанные с Минскими соглашениями, в частности законы об особом статусе Донбасса, амнистии и местных выборах.

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Лидер "Слуги народа" исключил выполнение Минских соглашений

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения



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