Текслер посмотрел на разруху здравоохранения

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск посетил хирургическое отделение районной больницы. Здание учреждения требует срочного ремонта.

Алексей Текслер заверил, что часть проблем начнут решать немедленно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Больница в ужасном состоянии. Главврач подготовила перечень насущных проблем, отдам министру. Часть проблем решим немедленно. Объект проблемный. Будем и эту проблему решать, я имею в виду внешний вид. Давно я не видел таких больниц. Это, конечно, непорядок", - заявил глава региона на встрече с жителями.

Также в Нязепетровске глава региона посетил отремонтированную школу, дом культуры и градообразующее предприятие - литейно-механический завод. В настоящий момент уровень безработицы в городе выше, чем в целом по региону – 7%.

После Нязепетровска Текслер приедет в Верхний Уфалей, где при Борисе Дубровском закрылось градообразующее предприятие "Уфалейникель".