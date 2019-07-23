14 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер в Нязепетровске (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер посмотрел на разруху здравоохранения

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск посетил хирургическое отделение районной больницы. Здание учреждения требует срочного ремонта.

Алексей Текслер заверил, что часть проблем начнут решать немедленно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Больница в ужасном состоянии. Главврач подготовила перечень насущных проблем, отдам министру. Часть проблем решим немедленно. Объект проблемный. Будем и эту проблему решать, я имею в виду внешний вид. Давно я не видел таких больниц. Это, конечно, непорядок", - заявил глава региона на встрече с жителями.

больница Нязепетровска(2019)|Фото: Накануне.RU

больница Нязепетровска(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в Нязепетровске глава региона посетил отремонтированную школу, дом культуры и градообразующее предприятие - литейно-механический завод. В настоящий момент уровень безработицы в городе выше, чем в целом по региону – 7%.

После Нязепетровска Текслер приедет в Верхний Уфалей, где при Борисе Дубровском закрылось градообразующее предприятие "Уфалейникель".

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Текслер посмотрел на разруху здравоохранения

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Теги: Алексей Текслер, здравоохранение



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