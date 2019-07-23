В ауле в Адыгее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи.
ЧП произошло в ауле Панахес. Пилот травмирован, его госпитализировали, передает РИА Новости.
Вертолет принадлежит ООО "Трансхимавиасеверская", предположительно, выполнял сельхозработы.
14 июля в Московской области упал вертолет "Робинсон", погибли два человека.
Трагедия произошла под городом Солнечногорском. На борту находился президент Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Он обучал Владимира Путина летать на дельтаплане для полета со стерхами.