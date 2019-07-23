Трагедия произошла под городом Солнечногорском. На борту находился президент Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Он обучал Владимира Путина летать на дельтаплане для полета со стерхами.

14 июля в Московской области упал вертолет "Робинсон", погибли два человека.

ЧП произошло в ауле Панахес . Пилот травмирован, его госпитализировали, передает РИА Новости.

В ауле в Адыгее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку





