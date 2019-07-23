14 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Турбьёрн Ягланд, норвежский политический деятель, Генеральный секретарь Совета Европы (2015) | Фото:

Генсек Совета Европы заявил, что Украина не суверенная. Киев возмущен

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на выборах в Раду. Он написал в Twiitter, что "некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству".
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В МИД Украины возмутились подобным поздравлением еврочиновника. Замглавы ведомства Сергей Кислица написал, что "Ягланд подхалимски цепляется за победу Зеленского, но сразу дает в штангу в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету".

"Только не говорите мне, что это он оговорился. ГС - это не стажер, это высшее должностное лицо", - добавил Кислица.

Как сообщало Накануне.RU, партия Зеленского одержала уверенную победу, получая около 250 мест из 422.

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Генсек Совета Европы заявил, что Украина не суверенная. Киев возмущен

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Теги: Украина, Совет Европы



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