Уральского чиновника, скрывшего сведения о доходах, уволили по утрате доверия

Из мэрии Североуральска уволен чиновник, не предоставивший сведения о доходах и имуществе на своего ребенка. Таковы результаты прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и землепользования администрации Североуральского городского округа в установленные сроки не предоставил работодателю сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на свою несовершеннолетнюю дочь. Тем самым были нарушены требования федерального закона.

Прокуратура города внесла представление в адрес главы Североуральска. По результатам его рассмотрения скрывший сведения чиновник был уволен из администрации в связи с утратой доверия.

Напомним, недавно мэра Североуральска Василия Матюшенко самого обвинили в нарушении закона после появления "футбольных" флагов на административных зданиях.