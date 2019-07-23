14 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральского чиновника, скрывшего сведения о доходах, уволили по утрате доверия

Из мэрии Североуральска уволен чиновник, не предоставивший сведения о доходах и имуществе на своего ребенка. Таковы результаты прокурорской проверки.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и землепользования администрации Североуральского городского округа в установленные сроки не предоставил работодателю сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на свою несовершеннолетнюю дочь. Тем самым были нарушены требования федерального закона.

Прокуратура города внесла представление в адрес главы Североуральска. По результатам его рассмотрения скрывший сведения чиновник был уволен из администрации в связи с утратой доверия.

Напомним, недавно мэра Североуральска Василия Матюшенко самого обвинили в нарушении закона после появления "футбольных" флагов на административных зданиях.

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Уральского чиновника, скрывшего сведения о доходах, уволили по утрате доверия

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Теги: чиновник, доходы, Североуральск



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