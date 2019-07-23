14 Августа 2020
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Представители ТМК (ВТЗ, СинТЗ и ТАГМЕТ) - лауреаты конкурса &quot;Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности&quot; (2019) | Фото: tmk-group.ru

Заводы ТМК победили в конкурсе "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности"

Волжский трубный завод (ВТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ) и Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (все входят в Трубную Металлургическую Компанию) стали победителями XVI отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

ВТЗ и СинТЗ победили в номинации "Развитие персонала", а ТАГМЕТ - в номинации "Работа с молодёжью".

Представители ТМК (ВТЗ, СинТЗ и ТАГМЕТ) - лауреаты конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности"(2019)|Фото: tmk-group.ru

Конкурс проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС) и Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России (ЦС ГМПР). Победители конкурса рекомендуются на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности" Всероссийского конкурса, который проводится правительством РФ.

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Заводы ТМК победили в конкурсе "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности"

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Волжский трубный завод, Синарский трубный завод, Таганрогский металлургический завод



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