Заводы ТМК победили в конкурсе "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности"

Волжский трубный завод (ВТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ) и Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) (все входят в Трубную Металлургическую Компанию) стали победителями XVI отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

ВТЗ и СинТЗ победили в номинации "Развитие персонала", а ТАГМЕТ - в номинации "Работа с молодёжью".

Конкурс проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС) и Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России (ЦС ГМПР). Победители конкурса рекомендуются на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности" Всероссийского конкурса, который проводится правительством РФ.