14 Августа 2020
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Общество В России
Anonymous, хакеры (2012) | Фото:fenomen.ws

Сенатор предложил блокировать электронные письма россиян с "запрещенной информацией"

Сенатор Андрей Клишас (и три его зама) придумал закон об идентификации пользователей сервисов электронной почты. Документ внесен в Госдуму на рассмотрение, передает "Новая газета".

Идентификацию предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, который будет заключаться между организатором сервиса электронной почты и оператором связи, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что сервисы должны ограничивать передачу сообщений, которые содержат запрещенную на территории России информацию. Ограничивать их передачу будут в течение суток с момента получения требования от уполномоченного органа.

Таким образом, по задумке авторов, можно бороться с ложными сообщениями о терактах, которые периодически массово получают соцучреждения и транспортные объекты.

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Сенатор предложил блокировать электронные письма россиян с "запрещенной информацией"

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Теги: андрей клишас, идентификация, блокировка, законопроект



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