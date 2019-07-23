Baza: Число погибших детей при пожаре в хабаровском палаточном лагере возросло до трех
В Хабаровском крае от ожогов скончалась еще одна девочка 12 лет, об этом пишет Baza.
Таким образом, количество погибших при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" увеличилось до трех. Все погибшие - это девочки 11-12 лет.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Хабаровского края, власти выплатят семье первой погибшей девочки 1 млн руб. в качестве компенсации. Скорее всего, эту же сумму выплатят и семьям двух других погибших детей.
Официально власти края пока подтвердили только гибель одной девочки.
Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел ночью 23 июля. Огонь уничтожил 20 палаток. В лагере находились 189 детей.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.