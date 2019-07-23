Путин потребовал учесть мнение жителей Шиеса при строительстве мусорного полигона

Президент Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу строительства полигона ТБО в Шиесе.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин должны доложить президенту о выполнении этого поручения до 1 сентября.

Напомним, в Архангельской области с лета прошлого года проходят протесты из-за строительства так называемого экотехнопарка "Шиес", где по планам региональных властей собираются принимать и перерабатывать московский мусор.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов в одном из публичных выступлений назвал протестующих "шелупонью", в ответ они потребовали немедленной отставки чиновника.

Активисты разбили у станции Шиес бессрочный лагерь, активисты следят за ходом строительства и по возможности пытаются противодействовать этому. В Архангельске, Северодвинске и ряде других населенных пунктов прошла целая серия протестных акций.

Напомним, Путин комментировал ситуацию в Шиесе на медиафоруме ОНФ 16 мая. Тогда он заявил, что не понимает, зачем строить полигоны в непосредственной близости от населенных пунктов, и пообещал обсудить вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Архангельской области Игорем Орловым.