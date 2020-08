Талисманами Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио стали роботы

Так, талисманом Олимпийских игр будет робот по имени Miraitowa (Мирайтова, имя производное от слов "мирай" - будущее и "това" - вечность), талисманом Паралимпиады - Someity (Сомейти, что означает "такой могучий").

Имена были выбраны по итогам голосования среди школьников страны восходящего солнца.

The new and innovative #Tokyo2020 Mascot-type robot – #Miraitowa shows off some moves!



