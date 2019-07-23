Госдума приняла закон о присвоении статуса "ветеран боевых действий" ополченцам Дагестана

С 1 января 2020 г. лица, участвовавшие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 г., смогут получить статус ветерана боевых действий. Поправки депутаты Госдумы сегодня приняли в третьем чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

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Ветераны боевых действий получат ряд льгот: преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, внеочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, использование ежегодного отпуска в удобное для них время.