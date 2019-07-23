Зеленский намекнул на новые досрочные выборы - местные

На Украине продолжится выборная карусель, намекнул местный президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал сразу после окончания досрочных парламентских выборов в привычной для себя манере.

"Все ставят вопросы относительно местных выборов. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - сказал он.

Отметим, что очередные местные выборы в стране должны пройти осенью 2020 года. Однако лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что местные органы власти работают неэффективно и их нужно менять. Правда, состояться выборы могут уже все-таки в 2020 году, так как провести их в этом году могут не успеть, отметил он.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал он в эфире.

Украинские СМИ сообщают, что решение об их проведении в максимально короткие сроки уже принято.

Вероятно, на волне успеха "Слуга народа" хочет получить абсолютную власть в стране. Как сообщало Накануне.RU, в новой Раде партия Зеленского получит около 250 мест из 422.