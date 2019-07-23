16 Августа 2020
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горящий автомобиль (2019) | Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

В Госдуме призвали оперативно расследовать поджог авто уральского активиста

В "Единой России" просят правоохранительные и надзорные органы оперативно расследовать преступление в отношении координатора партпроекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, чей автомобиль сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось на улице Мельковская: огнем были повреждены салоны и кузова автомобилей ВАЗ-11130-22 и Audi A4. Сам Чукреев высказал предположение, что Audi могли поджечь, а связано это с деятельностью "Народного контроля", проводившего рейд по нестационарным объектам в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском региональном отделении "Единой России", депутат Государственной думы Анна Кувычко уже направила официальные запросы в прокуратуру Свердловской области и региональное ГУ МВД с призывом оперативно расследовать совершенное преступление и установить его исполнителей.

тушение автомобиля(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

"Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона", - уверена Кувычко.

Как отмечают в партии, Дмитрий Чукреев известен как борец с подпольными казино, контрафактным алкоголем и незаконно установленными объектами нестационарной торговли, и своей деятельностью он, вероятно, задел чьи-то интересы, находящиеся вне правового поля. Также в свердловском отделении "ЕР" заявили, что расценивают произошедшее как давление на их активиста.

Напомним, в полиции Екатеринбурга обещали прокомментировать данный инцидент позже.

сгоревший автомобиль(2019)|Фото: facebook.com/Дмитрий Чукреев

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В Госдуме призвали оперативно расследовать поджог авто уральского активиста

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Теги: автомобиль, поджог, Чукреев, ЕР



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