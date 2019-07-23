14 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко (2019) | Фото: youtube.com/channel/UCCLT5ZscahgeBpcydYt0sSw

"Звёзды сложились". Филипенко рассказал о секрете успеха на посту главы нефтяной житницы

В преддверии 75-летнего юбилея Тюменской области, который регион отметит 14 августа, экс-губернатор Югры, а ныне – советник председателя Счётной палаты России Александр Филипенко дал интервью "Регион Тюмень", в котором рассказал, как ему удалось вывести ХМАО на высокий экономический уровень, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Филипенко занял пост руководителя администрации Ханты-Мансийского автономного округа по указу президента. Когда в 1993 г. округ получил статус полноправного субъекта РФ, жители избрали Филипенко представителем региона в Совете Федерации. В 1995 г. Филипенко становится губернатором Югры, и в октябре 1996 г. побеждает на выборах. За него отдают голоса более 70% избирателей.

На второй срок Филипенко избирают в 2005 г., он побеждает с результатом в 90,82% голосов. В 2003 г. глава Югры прошел в Госдуму по партийным спискам "Единой России", но отказался от мандата. Два года спустя дума ХМАО утвердила его в должности главы Югры еще на один срок, после чего в 2010 г. его сменила Наталья Комарова. 3 марта 2010 г. Александр Филипенко по представлению президента назначен аудитором Счетной палаты РФ. Покинул этот пост летом 2018 г..

В интервью экс-губернатор отметил, что для него время, которое человек руководит городом или регионом, - не показатель: для первого лица важнее "уметь руководить, не воровать, быть порядочным". Говоря о том, что ему в заслугу ставят появление в Югре биатлонного центра, благоустройство городов и выплаты тем, кто родился после 1993 г., в размере 20 МРОТ, экс-губернатор сказал, что "повезло, звёзды сложились".

"Я приехал в Сургут в 1973 г., это был небольшой город, меньше 40 тыс. население, скоро 400 тыс. будет. В Ханты-Мансийске было 30 тыс. население, а сейчас он – "стотысячник". Не говорю уже о качестве: Сургут – прекрасный город, уже тогда было понятно, что он обречён на счастливую судьбу: такие люди, события, перспективы", - сказал Филипенко.

Экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко(2019)|Фото: youtube.com/channel/UCCLT5ZscahgeBpcydYt0sSw

По его словам, он и коллеги приняли в своё время "правильное решение о строительстве в городах инфраструктуры – детских садов, школ, спортивных учреждений". Филипенко вспомнил, что "все "хантыйские" годы прожил в одноэтажном деревянном доме, окружённом многоэтажками", и "каждый мог посмотреть, пьёт губернатор чай или закусывает колбасой".

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"Звёзды сложились". Филипенко рассказал о секрете успеха на посту главы нефтяной житницы

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Теги: Александр Филипенко, губернатор ХМАО, юбилей Тюменской области, интервью



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