Депутаты Госдумы отказались переносить рассмотрение закона об изъятии жилья

На пленарном заседании Госдумы поступило предложение перенести на осеннюю сессию рассмотрение поправок в Градостроительный кодекс, которые дают право органам власти изымать земельные участки и расположенные на них постройки для государственных нужд, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос подняла председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что необходимо провести публичные слушания и снять моменты, которые вызывают напряжение. Депутат обратила внимание на пикеты, которые сегодня прошли у здания парламента. "Нужно граждан успокоить. Объяснить, что их многоквартирные дома не будут изъяты, если они не признаны аварийными. Нужно решить вопрос с публичными слушаниями", - сказала Хованская.

Председатель профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил против переноса, заявив, что проект правительственный и "его надо принимать". "Законопроект подготовлен ко второму чтению, никаких изъятий нет. Границы определены, общественные слушания остаются: вместо 30 календарных дней 20 рабочих дней", - сказал Москвичев, добавив, что никакого ущемления прав граждан нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести корректировки в ходе сегодняшнего заседания в рамках рабочей группы, но не откладывать проект. Депутаты проголосовали против переноса проекта, он будет рассмотрен во втором чтении сегодня.