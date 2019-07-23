Помощника полпреда в УрФО Воробьева оставили под стражей

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого в госизмене.

Как передает РИА Новости, отклонена апелляционная жалоба его адвоката, который просил смягчить меру пресечения.

4 июля стало известно об аресте чиновника уральского полпредства Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у него был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура.

Сегодня стало известно, что Воробьеву официально предъявлено обвинение. Кадровое решение полпредство собиралось озвучить 8 июля, однако сохранило молчание, лишь удалив информацию об арестованном с сайта ведомства.