16 Августа 2020
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Общество Курганская область
конфискат, уничтожение (2019) | Фото:tambov.sm-news.ru

В Зауралье уничтожили конфискованные ранее сигареты, продукты, телефоны и игровые автоматы

В Кетовском районе в присутствии членов специальной комиссии из числа чиновников Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росимущества, а также судебных приставов, были уничтожены конфискованные ранее продукты и товары.

Основанием для уничтожения стали судебные акты о конфискации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Под "нож правосудия" попали более 200 тыс. пачек сигарет, сотовые телефоны, игровые автоматы, просроченные продукты, контрафактная одежда и обувь, рыба.

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В Зауралье уничтожили конфискованные ранее сигареты, продукты, телефоны и игровые автоматы

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Теги: конфискация, уничтожение, судебные приставы, Курган, телефоны, продукты, сигареты



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