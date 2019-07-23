В Зауралье уничтожили конфискованные ранее сигареты, продукты, телефоны и игровые автоматы

В Кетовском районе в присутствии членов специальной комиссии из числа чиновников Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росимущества, а также судебных приставов, были уничтожены конфискованные ранее продукты и товары.

Основанием для уничтожения стали судебные акты о конфискации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Под "нож правосудия" попали более 200 тыс. пачек сигарет, сотовые телефоны, игровые автоматы, просроченные продукты, контрафактная одежда и обувь, рыба.