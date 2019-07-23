16 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

В Хабаровске 37 детей обратились к врачам после прогулки у фонтана

В Хабаровске 37 детей обратились в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края, до этого дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона им. Ленина возле пешеходного фонтана.

У заболевших отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у них не наблюдалось.

По данным минздрава, 19 детей госпитализировано, еще 18 получают помощь амбулаторно. Источник кишечной инфекции не установлен, проводится эпидемиологическое исследование.

В июне произошло массовое отравление детей в поезде "Анапа - Екатеринбург". Напомним, воспитанники спортивной школы в количестве 60 детей и пятеро сопровождающих представителей школы ехали из оздоровительного лагеря от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский".

уральской столице они должны были пересесть на поезд "Волгоград - Нижневартовск" до станции "Сургут". Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети вдруг почувствовали себя плохо.

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В Хабаровске 37 детей обратились к врачам после прогулки у фонтана

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Теги: хабаровск, дети, фонтан, кишечная инфекция



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