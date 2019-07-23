Южная Корея заявила о 360 предупредительных выстрелах в строну российских самолетов

Южнокорейские военные продолжают утверждать, что российские бомбардировщики Ту-95 залетели в воздушное пространство этой страны. Российское оборонное ведомство отрицает эту претензию.

Южнокорейское агентство "Рёнхап"со ссылкой на комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщает о 360 предупредительных выстрелов, которые сделали истребители республики в сторону российских самолетов. Также было выпущено 20 сигнальных ракет, передает RT на русском.

В Минобороны РФ заявили, что южнокорейские F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создавали угрозу их безопасности. "Южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам авиации РФ над нейтральными водами, ссылаясь на некую "зону опознавания ПВО", - заявили в ведомстве. Там отметили, что южнокорейские истребители осуществляли непрофессиональные маневры над Японским морем. Между тем, маршрут российских Ту-95МС шел без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, добавили военные.