16 Августа 2020
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бывший консул Китая в Екатеринбурге (2019) | Фото: ДИП Свердловской области

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

Сегодня, 23 июля, губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Гэн Липин. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, у дипломата завершается срок работы на Урале.

Гэн Липин работала в Екатеринбурге с ноября 2016 года, а генеральное консульство КНР было официально открыто в столице Среднего Урала в 2009 году. Евгений Куйвашев поблагодарил уходящего генконсула за большой вклад в развитие сотрудничества Китая и Свердловской области.

бывший консул Китая в Екатеринбурге(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

В свою очередь, генеральный консул выразила признательность за высокую оценку своей деятельности и заявила, что ей было очень комфортно и интересно работать в Екатеринбурге.

"Где бы я теперь ни работала, всегда буду верным сторонником и другом Свердловской области", - пообещала Гэн Липин.

Где дипломат продолжит карьеру, не уточняется.

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Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

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Теги: Гэн Липин, Евгений Куйвашев, генконсул, Китай



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