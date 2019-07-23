Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

Сегодня, 23 июля, губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Гэн Липин. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, у дипломата завершается срок работы на Урале.

Гэн Липин работала в Екатеринбурге с ноября 2016 года, а генеральное консульство КНР было официально открыто в столице Среднего Урала в 2009 году. Евгений Куйвашев поблагодарил уходящего генконсула за большой вклад в развитие сотрудничества Китая и Свердловской области.

В свою очередь, генеральный консул выразила признательность за высокую оценку своей деятельности и заявила, что ей было очень комфортно и интересно работать в Екатеринбурге.

"Где бы я теперь ни работала, всегда буду верным сторонником и другом Свердловской области", - пообещала Гэн Липин.

Где дипломат продолжит карьеру, не уточняется.