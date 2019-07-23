Защитники тюменской "круглой бани" заявили о победе гражданского общества

Тюменский архитектор и урбанист Екатерина Журавлёва, которая много лет посвятила защите объектов культурного наследия города, прокомментировала новость о долгожданном включении единственного в городе памятника в стиле конструктивизма в реестр охраны.

"Для нас это большая победа, горожане смогли отстоять уникальный памятник и сохранить его для будущих поколений. Я очень надеюсь, что здание найдет инвестора и получит долгожданное наполнение. Это был нелегкий путь и борьба гражданского общества, и я искренне рада, что власти области прислушались к мнению горожан и взяли объект под охрану. Важно, чтобы сейчас дальнейшая судьба бани также решалась непосредственно с профессиональным городским сообществом и общественниками", - заявила она корреспонденту Накануне.RU.

Отметим, что ранее власти Тюмени обсуждали варианты размещения в здании молодежного центра или планетария. По оценкам экспертов, восстановление памятника может обойтись бюджету в несколько сотен миллионов рублей, впрочем, ряд инвесторов готов реализовать проект на частные средства по областной программе "аренда памятника за 1 рубль".