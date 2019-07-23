16 Августа 2020
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Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Ледовый дворец УВЗ готов принять соревнования любого уровня

Нижнетагильский дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова Уралвагонзавода получил сертификат соответствия Национальной системы сертификации безопасности объектов спорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, наличие данного документа - обязательное условие для включения во Всероссийский Реестр спортивных сооружений. В Нижнем Тагиле всего несколько площадок входят в данный список, две из них принадлежат УВЗ.

Ледовый дворец получает данный документ уже второй раз, срок действия нынешнего - до 2022 года.

По словам начальника отдела социальных объектов Уралвагонзавода Виктора Гока, сертификат даёт возможность проводить официальные всероссийские соревнования, в том числе и воспитанников детской спортивной школы хоккея "Спутник", которые участвуют в таких первенствах.

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Ледовый дворец УВЗ готов принять соревнования любого уровня

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Теги: Уралвагонзавод, ледовый дворец, сертификат соответствия



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