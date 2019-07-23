В зауральском селе злоумышленник с ножом попытался изнасиловать девушку

В Каргаполье 21-летний молодой человек попытался изнасиловать девушку.

Он встретил свою жертву вечером 15 июля на окраине поселка, схватил за волосы и, приставив к горлу нож, потащил в кусты, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Девушка получила ножевую рану головы, однако сумела оказать сопротивление злоумышленнику, на помощь также подоспели сбежавшиеся от криков девушки местные жители.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, его заключили в СИЗО.