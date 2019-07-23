Площадь природных пожаров на Ямале за сутки резко возросла

Площадь природных пожаров на Ямале резко возросла. На территории автономного округа действует уже 12 очагов природных пожаров, общей площадью 649 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отметим, что вчера спасатели сообщали о девяти пожарах на площади 418,9 га. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 84 очагов природных пожаров. Их площадь составила 1592,3 га.

Отметим, что особый противопожарный режим действует на территории округа с 5 июля по 1 сентября. За время его действия запрещено сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьезное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолетов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.