Площадь природных пожаров на Ямале за сутки резко возросла

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

Площадь природных пожаров на Ямале за сутки резко возросла

Площадь природных пожаров на Ямале резко возросла. На территории автономного округа действует уже 12 очагов природных пожаров, общей площадью 649 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отметим, что вчера спасатели сообщали о девяти пожарах на площади 418,9 га. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 84 очагов природных пожаров. Их площадь составила 1592,3 га.

Отметим, что особый противопожарный режим действует на территории округа с 5 июля по 1 сентября. За время его действия запрещено сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.

Напомним, летом 2017 г. округ пережил серьезное испытание – горели десятки тысяч га леса. В регионе пришлось ввести режим ЧС, призывая на помощь спасателей из других регионов. Тушили огонь, в частности, из самолетов Бе-200, один вылет которого стоил от 500 тыс. до 1 млн руб.. Эксперты назвали такую борьбу со стихией неэффективной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Площадь природных пожаров на Ямале за сутки резко возросла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лесной пожар, природный пожар, мчс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2019 09:14 Мск МЧС: На Ямале горят более 400 гектаров леса
Ранее 08.07.2019 15:59 Мск На Ямале введен особый противопожарный режим
Ранее 08.07.2019 08:04 Мск На Ямале горят 50 га леса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети