16 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2019) | Фото: facebook.com/SashaAnd

У Госдумы проходят пикеты против закона "об изъятии жилья" у россиян

Перед зданием Госдумы проходят одиночные пикеты против закона об изъятии жилья у граждан. Как рассказала Накануне.RU организатор акции - депутат Лефортово Александра Андреева, участники проводят целую серию одиночных пикетов непосредственно у входа в Думу, еще один человек с плакатом стоит сзади здания.

"Фактически отменяется в Российской Федерации право частной собственности. По сути, теперь граждане будут как крепостные. Пока, мол, поживите на нашей земле, а потом мы вас куда-нибудь отселим, если захотим", - прокомментировала законопроект Александра Андреева.

Она напоминает, что по закону №-503785-7 предлагается фактически отменить процедуру публичных слушаний, разрешить строительство без выделения земельного участка, а также допускается внесение изменений в правила застройки, категории земель, кроме того проект предполагал изъятие собственности в виде земли или недвижимости в многоквартирных домах, даже если они не признаны аварийными.

"Публичные слушания и так без конца подделываются, подтасовываются подписи, а их функция в том, чтобы люди узнавали о планах застройки, не используется и так, а теперь их и вовсе отменяют", - добавляет муниципальный депутат.

(2019)|Фото: facebook.com/SashaAnd

Отметим, что речь идет о законопроекте о комплексном развитии территорий, поправки к которому в начале июля Правительство РФ направило в Госдуму. Работа над законопроектом возобновилась после полугодового перерыва. Примечательно, что срок внесения поправок в документ, который будет рассматриваться во втором чтении, истек более шести месяцев назад.

По словам самих авторов документа, он направлен на вовлечение "депрессивных" городских площадок в градостроительную деятельность. Это, в первую очередь, неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительную часть которых занимает самострой. Согласно поправкам, о которых СМИ писали в начале июля, изъятию может подлежать в том числе и недвижимость в многоквартирных домах, даже если они не признаны аварийными.

Сообщалось, что принятие закона лоббируют представители крупнейших девелоперов.

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У Госдумы проходят пикеты против закона "об изъятии жилья" у россиян

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Теги: Госдума, пикет, Андреева, плакаты, земельная политика, публичные слушания



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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2019 12:14 Мск Закон уже действует! Депутаты разобрались с изъятием земель для госнужд
Ранее 23.07.2019 13:20 Мск Госдума исключила положения об изъятии земель из закона о комплексном развитии территорий
Ранее 23.07.2019 12:10 Мск Депутаты Госдумы отказались переносить рассмотрение закона об изъятии жилья  

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2019 11:43 Мск Возле ГД пройдут пикеты против закона об изъятии жилья
Ранее 08.07.2019 14:07 Мск В ГД реанимирован законопроект, который позволит изымать "депрессивное" жилье у россиян

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