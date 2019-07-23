В Екатеринбурге туристам грозит штраф за сувенирные настойки на змеях из Вьетнама

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров рейса из Нячанга две бутылки со змеями в спиртовом растворе. Сувениры пришлось конфисковать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, на этикетке было написано, что это настойка на кобре - местное целебное зелье из рисовой водки и пресноводных с добавлением корня женьшеня. При этом оно якобы эффективно при многих проблемах со здоровьем.

Оказалось, что молодые люди решили привезти популярный на рынках Вьетнама сувенир, но не знали о таможенных запретах и ограничениях. Бутылки были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала, что в спиртосодержащие растворы помещены белогубая куфия и моноклевая кобра, находящаяся под угрозой исчезновения и запрещенная к перемещению через границу.

Как отметил начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин, незнание правил часто приводит к административной ответственности, поэтому при вылете из России следует обратиться к таможенному инспектору и уточнить, что можно, а что нельзя провозить через границу.

Теперь путешественникам грозит штраф.

Напомним, недавно уральские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию редких обезьян.