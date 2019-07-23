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Александр Воробьев в суде (2019) | Фото: telegram.org/mash

Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене

23 июля в Мосгорсуде во время заседания следователь заявил, что помощнику уральского полпреда президента РФ Александру Воробьеву уже предъявили обвинение в госизмене, сообщили Накануне.RU в суде.

В суде рассматривают жалобу на арест Воробьева. Заседание проходит в закрытом режиме.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 4 июля стало известно об аресте чиновника уральского полпредства Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у Воробьева был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура.

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Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене

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Теги: Александр Воробьев, Николай Цуканов, помощник, госизмена, арест, обвинение, Мосгорсуд



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