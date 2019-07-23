Помощнику уральского полпреда Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене

23 июля в Мосгорсуде во время заседания следователь заявил, что помощнику уральского полпреда президента РФ Александру Воробьеву уже предъявили обвинение в госизмене, сообщили Накануне.RU в суде.

В суде рассматривают жалобу на арест Воробьева. Заседание проходит в закрытом режиме.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 4 июля стало известно об аресте чиновника уральского полпредства Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у Воробьева был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура.