Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за нового закона

Ассоциация банков "Россия" предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), пишет РБК.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает использовать удаленную ККТ в платежных терминалах. По новым правилам агенты будут обязаны либо встраивать ККТ внутрь терминала, либо подключать с помощью проводов.

В ассоциации считают, что придется "перестроить всю налаженную сеть", а там, где это будет дорого, придется аппараты убрать.

Ограничения могут затронуть QIWI и ряд региональных игроков вроде уральского TelePay, красноярского "КАССервис" и омского "Апельсина".

В прошлом году электронная платежная система QIWI столкнулась со сложностями в работе из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

В 2016 году QIWI попал в реестр опасных сайтов. Роскомнадзор выявил, что на некоторых страницах ресурса размещены ссылки на запрещенные онлайн-казино.