Россияне успешно торгуют в соцсетях и мессенджерах. Быстрее всех растет Telegram

Мессенджеры и соцсети продолжают оставаться привлекательной торговой площадкой для россиян. Так, за первые полгода 2019 объем продаж через блогеров и инфлюэнсеров достиг 60 млрд руб. Самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в стране Telegram, по темпам роста продаж обогнавший более популярные, но уже нагруженные рекламой YouTube и Instagram. Блогеры все более востребованы среди рекламодателей на фоне отсутствия роста реальных зарплат населения, пишет "Коммерсант".

Мессенджеры действительно растут быстрее, так как это рост с низкой базы, указывает гендиректор агентства Happy Monday Family Евгений Сафонов. "Instagram и YouTube, особенно в сегменте топовых блогеров, перенасыщены рекламой и не могут расти такими же темпами. В отличие от них Telegram не перегружен рекламными предложениями и получает максимум внимания аудитории",— считает он. В то же время по емкости коммерческих каналов Telegram еще далеко до лидирующих социальных сетей — реклама в мессенджере "похожа на рекламу у микроинфлюенсеров (блогеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков), до которых крупные бренды еще не добрались".