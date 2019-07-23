14 Августа 2020
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Россияне успешно торгуют в соцсетях и мессенджерах. Быстрее всех растет Telegram

Мессенджеры и соцсети продолжают оставаться привлекательной торговой площадкой для россиян. Так, за первые полгода 2019 объем продаж через блогеров и инфлюэнсеров достиг 60 млрд руб. Самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в стране Telegram, по темпам роста продаж обогнавший более популярные, но уже нагруженные рекламой YouTube и Instagram. Блогеры все более востребованы среди рекламодателей на фоне отсутствия роста реальных зарплат населения, пишет "Коммерсант".

Мессенджеры действительно растут быстрее, так как это рост с низкой базы, указывает гендиректор агентства Happy Monday Family Евгений Сафонов. "Instagram и YouTube, особенно в сегменте топовых блогеров, перенасыщены рекламой и не могут расти такими же темпами. В отличие от них Telegram не перегружен рекламными предложениями и получает максимум внимания аудитории",— считает он. В то же время по емкости коммерческих каналов Telegram еще далеко до лидирующих социальных сетей — реклама в мессенджере "похожа на рекламу у микроинфлюенсеров (блогеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков), до которых крупные бренды еще не добрались".

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Россияне успешно торгуют в соцсетях и мессенджерах. Быстрее всех растет Telegram

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Теги: россияне, торговля, соцсети, бизнес, продажи, telegram



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