14 Августа 2020
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

В Росстате назвали реальную зарплату большинства россиян

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России за апрель 2019 года.

Именно этот показатель, а не средняя зарплата, в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тысяч рублей.

Разница между этими показателями свидетельствует о неравенстве в обществе, отмечает издание.

Напомним, ранее Росстат сообщил о том, что более половины служащих крупных и средних предприятий в России получают в месяц менее 35 тыс. руб., а если бы статистика велась абсолютно по всем фирмам и организациям, то этот показатель был бы еще ниже.

Как сообщало Накануне.RU, правительство надеется, что в 2019 г. реальные доходы россиян вырастут на 1%, но даже эту цифру в Счетной палате считают слишком оптимистичной.

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В Росстате назвали реальную зарплату большинства россиян

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Теги: зарплата, средний заработок, россияне



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