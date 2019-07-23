В Росстате назвали реальную зарплату большинства россиян

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России за апрель 2019 года.

Именно этот показатель, а не средняя зарплата, в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тысяч рублей.

Разница между этими показателями свидетельствует о неравенстве в обществе, отмечает издание.

Напомним, ранее Росстат сообщил о том, что более половины служащих крупных и средних предприятий в России получают в месяц менее 35 тыс. руб., а если бы статистика велась абсолютно по всем фирмам и организациям, то этот показатель был бы еще ниже.

Как сообщало Накануне.RU, правительство надеется, что в 2019 г. реальные доходы россиян вырастут на 1%, но даже эту цифру в Счетной палате считают слишком оптимистичной.