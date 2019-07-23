14 Августа 2020
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Общество В России
Сергей Полунин (2018) | Фото:instagram.com/sergeipolunin

11% россиян имеют татуировки на теле, почти треть из них хочет тату свести

88% россиян никогда не делали татуировки. При этом 58% сограждан нейтрально относятся к тем, кто все же набил на теле какое-то изображение. Еще 15% наших соотечественников понимают и поддерживают любителей татуировок. Напротив, не поддерживают или осуждают 27% респондентов. Наряду с этим абсолютное большинство наших сограждан не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки (96%). Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Наличие татуировки, по мнению россиян, чаще всего свидетельствует о стремлении человека выделиться среди других (43%). Так говорят преимущественно жители двух столиц (49%) и городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (49%). Примерно столько же опрошенных считают, что таким образом люди следуют моде (41%). Для 27% опрошенных татуировка является знаком того, что человек сидел в тюрьме (27%) – такая точка зрения распространена среди сельского населения (34%). Еще 20% видят в татуировке стремление к красоте, преимущественно жители городов-миллионников (29%).

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Имеют постоянные татуировки 11% россиян, в основном это представители мужской аудитории (18%). Говоря о причинах, побудивших сделать тату, респонденты чаще всего отмечают, что решились на это по молодости или глупости (30%). Обычно так говорят люди в возрасте старше 60 лет (59%). Еще 29% сделали татуировку в армии, желая запечатлеть память о службе, а 19% опрошенных в качестве причины указали необоснованное чем-либо желание иметь татуировку. Хотели таким образом себя украсить 6% соотечественников. У каждого, имеющего татуировки, их в среднем две.

Наряду с этим 27% имеющих татуировки хотели бы в будущем избавиться от них. Чаще всего об этом говорят люди в возрасте старше 60 лет (35%). Самая распространенная причина такой мотивации — чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34%). Треть опрошенных свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности (33%). Еще 16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться.

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11% россиян имеют татуировки на теле, почти треть из них хочет тату свести

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Теги: татуировка, россияне, свести татуировку



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