Возможной причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель

Стала известна возможная причина пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

Напомним, пожар произошел ночью 23 июля, в этот момент в лагере находилось 189 детей. В огне сгорели 20 из 26 палаток, площадь возгорания составила около 240 кв.м.

Погиб один ребенок, еще несколько пострадали. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как пишет Infox.ru, в качестве возможной причины пожара пока указываются проблемы с обогревателем: то ли он был неисправен, то ли использовался не по назначению - для сушки одежды. Также появилась информация, что палаточный лагерь работал с нарушениями: якобы на территории комплекса "Холдоми", где он находился, можно было размещать детей только в обычных домиках, о чем ранее предупреждал Роспотребнадзор.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что погибших детей уже двое. Однако власти Хабаровского края это опровергли.