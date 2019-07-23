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Место пожара в детском лагере в Хабаровском крае (2019) | Фото: Следственный комитет РФ

Возможной причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель

Стала известна возможная причина пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

Напомним, пожар произошел ночью 23 июля, в этот момент в лагере находилось 189 детей. В огне сгорели 20 из 26 палаток, площадь возгорания составила около 240 кв.м.

Погиб один ребенок, еще несколько пострадали. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как пишет Infox.ru, в качестве возможной причины пожара пока указываются проблемы с обогревателем: то ли он был неисправен, то ли использовался не по назначению - для сушки одежды. Также появилась информация, что палаточный лагерь работал с нарушениями: якобы на территории комплекса "Холдоми", где он находился, можно было размещать детей только в обычных домиках, о чем ранее предупреждал Роспотребнадзор.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что погибших детей уже двое. Однако власти Хабаровского края это опровергли.

Место пожара в детском лагере в Хабаровском крае(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

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Возможной причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель

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Теги: лагерь, причина, пожар, обогреватель



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