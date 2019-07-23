Цуканов едет проверять работу Текслера по выполнению нацпроектов

В Челябинск с официальным визитом едет полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, сообщили Накануне.RU собственные источники в окружении врио губернатора региона Алексея Текслера.

К приезду Цуканова готовятся 26 июля.

Ожидается, что полпред проведет в Челябинске серию совещаний по реализации нацпроектов в регионе. Программа визита станет известна позже.

После Челябинской области Николай Цуканов планирует посетить Курганскую и Тюменскую области. В какие даты состоятся визиты в эти регионы - пока не сообщается.