Warner Bros. готовит проект о советском Супермене

Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм по классическому комиксу DC Elseworlds Superman: Red Son. Об этом было объявлено на конвенте Comic-Con International в Сан-Диего.

Elseworlds – серия, в которой привычные герои DC оказываются в совершенно других мирах или условиях. Например, в Red Son ("Красный сын") Супермен очутился не в США, а в СССР, и, соответственно, стал советским супергероем, пропагандирующим соответствующие ценности, например, коммунизм. Комикс об этой "альтернативной реальности" весьма популярен, в 2003 году даже был снят мини-сериал по нему.