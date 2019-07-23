14 Августа 2020
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Общество За рубежом
Супермен мультик супергерой (2011) | Фото:liveinternet.ru

Warner Bros. готовит проект о советском Супермене

Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм по классическому комиксу DC Elseworlds Superman: Red Son. Об этом было объявлено на конвенте Comic-Con International в Сан-Диего.

Elseworlds – серия, в которой привычные герои DC оказываются в совершенно других мирах или условиях. Например, в Red Son ("Красный сын") Супермен очутился не в США, а в СССР, и, соответственно, стал советским супергероем, пропагандирующим соответствующие ценности, например, коммунизм. Комикс об этой "альтернативной реальности" весьма популярен, в 2003 году даже был снят мини-сериал по нему.

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Warner Bros. готовит проект о советском Супермене

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Теги: Warner Bros., супермен, альтернативная реальность



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