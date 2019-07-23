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Общество Приволжский ФО Пермский край
Одинаковые футболки Кунгур заявление в прокуратуру (2019) | Фото: vk.com/id190370421

Родителей детей с ОВЗ, на которых написал заявление мэр Кунгура, вызвали в полицию

Родители детей с ОВЗ, которые выступали против закрытия специализированной школы, вызваны в полицию. Причина - заявление главы Кунгура Сергея Гордеева, которое он якобы отозвал еще на прошлой неделе.

Глава, напомним, пожаловался в прокуратуру на то, что группа детей и родителей пришли на "Небесную ярмарку" в одинаковых футболках, на который было требование сохранить школу. Гордеев посчитал это массовой акцией. После критики Общественной палаты России в мэрии сообщили, что заявление глава отозвал, однако активистам пришел вызов в полицию.

О повестке сообщила одна из участниц массовой акции Светлана Агапитова. Обращение в полиции и никто его не забрал, отмечает она.

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Родителей детей с ОВЗ, на которых написал заявление мэр Кунгура, вызвали в полицию

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Теги: дети, Кунгур, Сергей Гордеев, школа



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