Родителей детей с ОВЗ, на которых написал заявление мэр Кунгура, вызвали в полицию

Родители детей с ОВЗ, которые выступали против закрытия специализированной школы, вызваны в полицию. Причина - заявление главы Кунгура Сергея Гордеева, которое он якобы отозвал еще на прошлой неделе.

Глава, напомним, пожаловался в прокуратуру на то, что группа детей и родителей пришли на "Небесную ярмарку" в одинаковых футболках, на который было требование сохранить школу. Гордеев посчитал это массовой акцией. После критики Общественной палаты России в мэрии сообщили, что заявление глава отозвал, однако активистам пришел вызов в полицию.

О повестке сообщила одна из участниц массовой акции Светлана Агапитова. Обращение в полиции и никто его не забрал, отмечает она.