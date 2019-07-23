На Южном Урале директор ЗАО "Каслидорремстрой" пойдет под суд за подделку налоговых документов

В Челябинской области за уклонение от уплаты налогов будут судить директора ЗАО "Каслидорремстрой".

Установлено, что пять лет назад он создал фиктивный документооборот - счета, накладные и договоры, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Эти ненастоящие документы он отнес в Налоговую службу и получил вычет по налогу на добавленную стоимость - более 78 млн руб.

Сейчас уголовное дело передано в суд, на земельный участок и недвижимость директора наложен арест.