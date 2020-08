Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

На первом месте списка оказалась команда по американскому футболу "Даллас Коубойс". Стоимость клуба оценивается в 5 млрд долларов. На второй строчке - американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис", стоимость которого составляет 4,6 млрд долларов. Тройку замкнул футбольный мадридский "Реал", оценённый в 4,24 млрд долларов.

В топ-50 журнала 26 клубов приходятся на NFL (Профессиональная лига американского футбола), 9 - MLB (Главная лига бейсбола), 8 - европейский футбол, 7 - NBA (Национальная баскетбольная ассоциация). При этом ни одна команда из хоккея и Формулы-1 не попала в рейтинг, отмечает портал sport24.ru.

The NFL is the most dominant sports league when it comes to the worth of its franchises. More than half of the world's top 50 most valuable sports teams are football squads pic.twitter.com/3Z8NjpO2wb