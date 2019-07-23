14 Августа 2020
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Коллаж спортивных клубов мира (2019) | Фото: Накануне.RU

Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов планеты.

На первом месте списка оказалась команда по американскому футболу "Даллас Коубойс". Стоимость клуба оценивается в 5 млрд долларов. На второй строчке - американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкис", стоимость которого составляет 4,6 млрд долларов. Тройку замкнул футбольный мадридский "Реал", оценённый в 4,24 млрд долларов.

В топ-50 журнала 26 клубов приходятся на NFL (Профессиональная лига американского футбола), 9 - MLB (Главная лига бейсбола), 8 - европейский футбол, 7 - NBA (Национальная баскетбольная ассоциация). При этом ни одна команда из хоккея и Формулы-1 не попала в рейтинг, отмечает портал sport24.ru.

Отметим также, что в список вошли клубы двоих российских миллиардеров. Футбольный клуб "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, занял 32-е место со стоимостью в 2,58 млрд долларов. Баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", совладельцем которого с долей 51% является Михаил Прохоров, занял 37-ю позицию со стоимостью в 2,35 млрд долларов.

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Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

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Теги: Forbes, рейтинг, спортивные клубы, стоимость



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