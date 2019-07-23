Семью защитницы пермской железной дороги поставили на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних

В Перми семью лидера родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе", защитницы Горнозаводской железнодорожной ветки Людмилы Ёлтышевой поставили на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, она заявила о том, что заведующую детской поликлиники "попросили исправить характеристику на её семью", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. Лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" известна в Перми как защитница ж/д сообщения по Горнозаводской ветке на участке от Пермь-I до Пермь-II.

На своей странице "Вконтакте" Ёлтышева рассказала, что вечером 22 июля к ней домой пришла психолог детской поликлиники отделения медико-социальной помощи.

"Она сообщила, что приказом Комиссии по делам несовершеннолетних от 19 июля моя семья поставлена на учёт в группу риска. Основанием явилось то, что после вызова врача на дом мы не являлись в поликлинику и не брали справку о том, что мы здоровы", - написала она.

Ёлтышева добавила, что 12 июля заведующая детской поликлиникой "написала хорошую характеристику её семьи".

"22 июля заведующая позвонила мне с утра и сообщила, что характеристику моей семьи ей отправили обратно, и настоятельно просили исправить. Что именно она написала, и что отправила в минздрав на самом деле, неизвестно", - отметила активист.

В пресс-службе министерства здравоохранения края Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации с характеристикой позднее.